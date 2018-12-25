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12:31, 25 декабря 2018 1 768

Рязанский приборный завод победил в конкурсе «Диплом «Доверие потребителей»

Рязанский приборный завод победил в конкурсе «Диплом «Доверие потребителей»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) отметили двумя наградами XV регионального конкурса «Диплом «Доверие потребителей».

Завод получил дипломы за разработку и внедрение высокоэффективного медицинского оборудования (аппарат АМТО-02 diathera) и многолетнее лидерство в производстве сварочного оборудования (сварочный аппарат «Форсаж-200ПА»).

Магнитотерапевтический аппарат АМТО-02 diathera лечит заболевания глаз, в том числе близорукость, дальнозоркость, астенопию, компьютерный зрительный синдром, травмы и воспаления. Терапевтический эффект обеспечивает комплексное воздействие импульсного магнитного поля.

Универсальный промышленный сварочный инвертор «Форсаж-200ПА» применяют для полуавтоматической сварки деталей и материалов в среде защитных газов и штучными электродами. Изделие обеспечивает высокую производительность сварочных работ и хорошее качество шва. Это одна из 18 моделей аппаратов торговой марки «Форсаж», выпускаемых заводом.

Региональный конкурс «Диплом «Доверие потребителей» проводится при поддержке областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».


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