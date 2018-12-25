Рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Видео

В понедельник, 24 декабря, рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте».
На программу рязанка пришла с маленькой собачкой Тиной, которая, по словам спортсменки, везде с ней ездит и сидит на трибунах во время выступлений.
Иван Ургант поинтересовался, как так произошло, что весь пьедестал заняли юниорки, а не проставленные чемпионки. Фигуристки ответили, что «просто делали то, что запланировали».
Ведущий напомнил, что Александра Трусова первая в мире
«Я очень долго к этому стремилась и хотела сделать первая. Конечно, обрадовалась», — призналась рязанка.
Спортсменки также рассказали о своих тренировках и предстоящих каникулах. Ургант пожелал фигуристкам успехов и заверил, что вся страна болеет за них.