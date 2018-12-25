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11:15, 25 декабря 2018 222
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Рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Видео

Рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Видео

В понедельник, 24 декабря, рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Серебряная призерка чемпионата России пообщалась с ведущим вместе с Анной Щербаковой и Аленой Косторной, которые заняли первое и третье места соответственно.

На программу рязанка пришла с маленькой собачкой Тиной, которая, по словам спортсменки, везде с ней ездит и сидит на трибунах во время выступлений.

Иван Ургант поинтересовался, как так произошло, что весь пьедестал заняли юниорки, а не проставленные чемпионки. Фигуристки ответили, что «просто делали то, что запланировали».

Ведущий напомнил, что Александра Трусова первая в мире выполнила четверной лутц, и спросил, что она тогда почувствовала.

«Я очень долго к этому стремилась и хотела сделать первая. Конечно, обрадовалась», — призналась рязанка.

Спортсменки также рассказали о своих тренировках и предстоящих каникулах. Ургант пожелал фигуристкам успехов и заверил, что вся страна болеет за них.


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