Рязанцы побывали на елке для сотрудников полиции и их детей в Москве. Во вторник, 25 декабря, праздничное мероприятие прошло в Доме Союзов.
На елку пригласили старшину полиции Алексея Есейкина, который в 2001 году получил ранение во время задержания особо опасного преступника и его 11-летнюю дочь Екатерину.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил собравшихся с наступающим праздником и лично вручил подарки.
На елке детей познакомили с празднованием нового года в разных странах, а также показали спектакль-путешествие в поисках пропавшей музыки.
Всего в мероприятии поучаствовали 400 детей, у которых родители являются ветеранами боевых действий, стали инвалидами вследствие военной травмы, погибли при выполнении служебных обязанностей.