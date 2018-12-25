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15:46, 25 декабря 2018 165
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Рязанцы побывали на елке для сотрудников полиции и их детей в Москве

Рязанцы побывали на елке для сотрудников полиции и их детей в Москве

Рязанцы побывали на елке для сотрудников полиции и их детей в Москве. Во вторник, 25 декабря, праздничное мероприятие прошло в Доме Союзов.

На елку пригласили старшину полиции Алексея Есейкина, который в 2001 году получил ранение во время задержания особо опасного преступника и его 11-летнюю дочь Екатерину.

Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил собравшихся с наступающим праздником и лично вручил подарки.

На елке детей познакомили с празднованием нового года в разных странах, а также показали спектакль-путешествие в поисках пропавшей музыки.

Всего в мероприятии поучаствовали 400 детей, у которых родители являются ветеранами боевых действий, стали инвалидами вследствие военной травмы, погибли при выполнении служебных обязанностей.


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