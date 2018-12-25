Рязанцев призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Автоинспекторы призвали рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Водителей попросили соблюдать дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, уступать дорогу снегоуборочной технике, а также «по возможности отказаться от поездок на личном транспорте».
«Если же в пути вас застал снегопад, помните, что обзорность во время непогоды уменьшается. При движении во время снегопада выполняйте все действия плавно, не делайте резких движений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 11 месяцев подразделения ГИБДД вынесли 567 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях из-за содержания улиц и дорог Рязанской области. 1813 предписаний выдано об устранении выявленных нарушений.