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19:50, 25 декабря 2018 89
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Рязанцев призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Рязанцев призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Автоинспекторы призвали рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водителей попросили соблюдать дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, уступать дорогу снегоуборочной технике, а также «по возможности отказаться от поездок на личном транспорте».

«Если же в пути вас застал снегопад, помните, что обзорность во время непогоды уменьшается. При движении во время снегопада выполняйте все действия плавно, не делайте резких движений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев подразделения ГИБДД вынесли 567 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях из-за содержания улиц и дорог Рязанской области. 1813 предписаний выдано об устранении выявленных нарушений.


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