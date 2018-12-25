Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки. Информацию опубликовали на
Спасатели посоветовали выбирать искусственные ели повышенной безопасности, изготовленные по инновационным технологиям, а живые деревья устанавливать в ведро с мокрым песком или водой.
Как отметили спасатели, гирлянды зачастую портят праздник, вызывая возгорания и пожары. Они рекомендовали отдавать предпочтение огонькам, покрытым огнезащитным составом — об этом должно быть написано на упаковке.
Кроме того, в доме нельзя использовать гирлянды, предназначенные для уличного украшения. При этом запрещено оставлять включенные огни на ночь или на то время, когда дома никого нет.
Перед украшением елки необходимо убедиться, что гирлянда исправна. Для домашнего использования рекомендуется использовать украшения, в которых не больше полусотни огней, а в одну розетку включать не больше трех.