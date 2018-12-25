Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:23, 25 декабря 2018 304
 0    0

Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки

Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки

Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Спасатели посоветовали выбирать искусственные ели повышенной безопасности, изготовленные по инновационным технологиям, а живые деревья устанавливать в ведро с мокрым песком или водой.

Как отметили спасатели, гирлянды зачастую портят праздник, вызывая возгорания и пожары. Они рекомендовали отдавать предпочтение огонькам, покрытым огнезащитным составом — об этом должно быть написано на упаковке.

Кроме того, в доме нельзя использовать гирлянды, предназначенные для уличного украшения. При этом запрещено оставлять включенные огни на ночь или на то время, когда дома никого нет.

Перед украшением елки необходимо убедиться, что гирлянда исправна. Для домашнего использования рекомендуется использовать украшения, в которых не больше полусотни огней, а в одну розетку включать не больше трех.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:15, 25 декабря 2018
Рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Видео
11:09, 25 декабря 2018
В детской поликлинике Рязани сделали «сказочную» навигацию
10:48, 25 декабря 2018
Страховщики «Сбербанка» запустили новогодние предложения для клиентов
10:33, 25 декабря 2018
Строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре одобрили по итогам слушаний 2
10:23, 25 декабря 2018
Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 103
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 094
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 508
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 440
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 261
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум