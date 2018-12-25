«Россети» запустили портал для потребителей «Светлая страна»

Компания «Россети» запустила в эксплуатацию во всех регионах присутствия своих предприятий портал для потребителей «
В первую очередь, благодаря ресурсу потребители могут в режиме реального времени сообщать энергетикам о технологических нарушениях в сетях распределительных компаний группы «Россети».
Пользователи также могут обратиться в региональные сетевые компании, входящие в группу компаний «Россети», с вопросами о качестве электроэнергии или в случае обнаружения дефектов электросетевого оборудования.
«Сроки коммуникации с потребителями сокращаются. Ответы на вопросы, не связанные с восстановлением электроснабжения в случае технологических нарушений, направляются в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. Вопросы, связанные с нарушением энергоснабжения, решаются максимально оперативно и находятся на особом контроле», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что по мере развития и популяризации портала «Светлая страна» его функционал и перечень вопросов, с которыми можно обратиться к энергетикам, будет расширяться.
В частности, планируется интеграция с ресурсом
«Новая философия взаимоотношений с потребителями компании „Россети“ предусматривает не только проведение технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, но и организацию комфортной обратной связи с использованием самых современных каналов и методик клиентского сервиса», — подчеркнула Ольга Сергеева, заместитель гендиректора — руководитель Аппарата компании «Россети».