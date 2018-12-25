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17:49, 25 декабря 2018 1 179

«Россети» запустили портал для потребителей «Светлая страна»

«Россети» запустили портал для потребителей «Светлая страна»

Компания «Россети» запустила в эксплуатацию во всех регионах присутствия своих предприятий портал для потребителей «Светлая страна». Теперь более чем 40 млн жителей 65 субъектов России могут максимально оперативно решить целый ряд вопросов, связанных с электроснабжением.

В первую очередь, благодаря ресурсу потребители могут в режиме реального времени сообщать энергетикам о технологических нарушениях в сетях распределительных компаний группы «Россети».

Пользователи также могут обратиться в региональные сетевые компании, входящие в группу компаний «Россети», с вопросами о качестве электроэнергии или в случае обнаружения дефектов электросетевого оборудования.

«Сроки коммуникации с потребителями сокращаются. Ответы на вопросы, не связанные с восстановлением электроснабжения в случае технологических нарушений, направляются в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. Вопросы, связанные с нарушением энергоснабжения, решаются максимально оперативно и находятся на особом контроле», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что по мере развития и популяризации портала «Светлая страна» его функционал и перечень вопросов, с которыми можно обратиться к энергетикам, будет расширяться.

В частности, планируется интеграция с ресурсом Портал-ТП.рф, на котором будущие потребители оставляют заявки на технологическое присоединение к сетям в электронном виде.

«Новая философия взаимоотношений с потребителями компании „Россети“ предусматривает не только проведение технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, но и организацию комфортной обратной связи с использованием самых современных каналов и методик клиентского сервиса», — подчеркнула Ольга Сергеева, заместитель гендиректора — руководитель Аппарата компании «Россети».


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