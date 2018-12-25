Рельеф-Центр подарил праздник воспитанникам Мосоловской школы-интерната

В понедельник, 24 декабря, сотрудники компании
Каждый год компания и ее сотрудники участвуют в благотворительной акции «Подари детям праздник».
В декабре в холле головного офиса Рельеф-Центра установили большую новогоднюю елку, которую помимо праздничных игрушек украсили фотографии детей из Мосоловской школы-интерната. На оборотной стороне каждого фото указали подарок, который ребенок мечтает получить от Деда Мороза.
«Сотрудники компании с большим энтузиазмом восприняли возможность превратиться в добрых волшебников: буквально за пару часов все варианты подарков были разобраны, и мечтам ребят стало суждено сбыться», — отметили в пресс-службе Рельеф-Центра.
Подарки лично каждому ребенку вручили на новогодней елке. Дети получили большие наборы LEGO, игрушки, портативные музыкальные колонки, декоративную и уходовую косметику, электронную технику и многое другое из того, что они загадали.