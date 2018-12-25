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16:05, 25 декабря 2018 838

Рельеф-Центр подарил праздник воспитанникам Мосоловской школы-интерната

Рельеф-Центр подарил праздник воспитанникам Мосоловской школы-интерната

В понедельник, 24 декабря, сотрудники компании Рельеф-Центр приехали в Шиловский район, чтобы встретиться с воспитанниками Мосоловской школы-интерната.

Каждый год компания и ее сотрудники участвуют в благотворительной акции «Подари детям праздник».

В декабре в холле головного офиса Рельеф-Центра установили большую новогоднюю елку, которую помимо праздничных игрушек украсили фотографии детей из Мосоловской школы-интерната. На оборотной стороне каждого фото указали подарок, который ребенок мечтает получить от Деда Мороза.

«Сотрудники компании с большим энтузиазмом восприняли возможность превратиться в добрых волшебников: буквально за пару часов все варианты подарков были разобраны, и мечтам ребят стало суждено сбыться», — отметили в пресс-службе Рельеф-Центра.

Подарки лично каждому ребенку вручили на новогодней елке. Дети получили большие наборы LEGO, игрушки, портативные музыкальные колонки, декоративную и уходовую косметику, электронную технику и многое другое из того, что они загадали.


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