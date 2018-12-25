Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:46, 25 декабря 2018 2 272
 0    0

Пьяная рязанка ударом напильника убила знакомого

Пьяная рязанка ударом напильника убила знакомого

Пьяная рязанка ударом напильника убила знакомого. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тело мужчины со множественными телесными повреждениями и колото-резаной раной обнаружили утром 20 декабря в доме по улице Речной.

По данным следствия, вечером 19 декабря между 59-летним погибшим и его 51-летней знакомой во время распития спиртного произошла ссора. Во время конфликта женщина начала избивать своего знакомого, а затем нанесла удар напильником в грудь.

От полученных повреждений мужчина через некоторое время скончался. После этого подозреваемая попыталась скрыть следы преступления.

По «горячим следам» следователи установили и задержали подозреваемую, ее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:56, 25 декабря 2018
В Кадоме «гастролеры» обокрали квартиру местного жителя
11:58, 25 декабря 2018
Житель Ряжского района на «семерке» сбил пешехода
11:47, 25 декабря 2018
Пьяный сасовец до смерти избил мать
11:46, 25 декабря 2018
Пьяная рязанка ударом напильника убила знакомого
9:57, 25 декабря 2018
В Рязанской области возбудили дело после изнасилования пенсионерки в кафе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 176
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 118
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 566
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 471
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 283
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум