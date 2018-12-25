Пьяная рязанка ударом напильника убила знакомого. Об этом сообщил
Тело мужчины со множественными телесными повреждениями и колото-резаной раной обнаружили утром 20 декабря в доме по улице Речной.
По данным следствия, вечером 19 декабря между 59-летним погибшим и его 51-летней знакомой во время распития спиртного произошла ссора. Во время конфликта женщина начала избивать своего знакомого, а затем нанесла удар напильником в грудь.
От полученных повреждений мужчина через некоторое время скончался. После этого подозреваемая попыталась скрыть следы преступления.
По «горячим следам» следователи установили и задержали подозреваемую, ее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.