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14:01, 25 декабря 2018 1 077

Новогодние подарки от РНПК получат дети из малообеспеченных семей

Новогодние подарки от РНПК получат дети из малообеспеченных семей

В предновогоднюю неделю молодые специалисты АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» в роли Деда Мороза и Снегурочки объезжают семьи работников предприятия, встречаются с детьми и передают сладкие подарки. Всего они планируют посетить более сотни детей, в том числе из многодетных семей.

Кроме того, накануне праздника дети работников предприятия в возрасте от 1 года до 14 лет уже получили почти две тысячи подарков.

Еще 50 подарков специалисты РНПК передадут во время новогоднего представления для детей из малообеспеченных семей, которое пройдет 28 декабря.

«Безумно приятно общаться с детьми, они такие прекрасные: отвечают на все наши загадки, знают много стихов и новогодних песен, а главное ждут подарков», — поделилась впечатлениями Маргарита Бабченкова, лаборант исследовательской лаборатории РНПК, выступившая в роли Снегурочки.

Инициатива поздравления детей работников с Новым годом — традиция Совета молодых специалистов завода. В него входят около 50 сотрудников, которые регулярно организуют и участвуют в различных заводских мероприятиях: научно-техническом конкурсах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях. В новогодней акции задействованы 30 молодых нефтяников.

Совет взаимодействует со студентами направления «Химические технологии» РГРТУ и учащимися «Роснефть-класса», организует для них экскурсии на предприятие и конкурсы.


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