На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 25 декабря, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Циолковского, дома с 1/7 по 15/5;
- улица Урицкого, дома 1/9, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 1 литера 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 11/61;
- улица Юннатов, дома 7, 11, 13, 15, 17, 8/1, 10, 12;
- улица Новая, дома 63 (детсад №6), 108, 110;
- проезд Яблочкова, дома 2, 4, 3, 5;
- улица Советской Армии, дом 21;
- улица Зубковой, дом 16/36;
- Улица Тимакова, дом 34.
Кроме того, до 18:00 воды не будет в домах 11, 13 и 15 по улице Либкнехта.