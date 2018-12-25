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11:28, 25 декабря 2018 2 067
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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 25 декабря, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Циолковского, дома с 1/7 по 15/5;
  • улица Урицкого, дома 1/9, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 1 литера 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 11/61;
  • улица Юннатов, дома 7, 11, 13, 15, 17, 8/1, 10, 12;
  • улица Новая, дома 63 (детсад №6), 108, 110;
  • проезд Яблочкова, дома 2, 4, 3, 5;
  • улица Советской Армии, дом 21;
  • улица Зубковой, дом 16/36;
  • Улица Тимакова, дом 34.

Кроме того, до 18:00 воды не будет в домах 11, 13 и 15 по улице Либкнехта.


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