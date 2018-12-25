На Сицилии проснулся вулкан Этна. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков около города Катания. Самый сильный достигал четырех баллов, передает РИА «
Эпицентр землетрясения залегал на глубине около двух километров. По данным вулканологов, на юго-восточном склоне вулкана образовалась трещина. Пепел засыпал улицы местных селений, приостановил работу международного аэропорта Фонтанаросса.
Напомним, Этна — самый высокий действующий вулкан Европы. В июне 2013 года его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.