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15:03, 25 декабря 2018 119
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На Сицилии проснулся вулкан Этна

На Сицилии проснулся вулкан Этна

Фото: Pixabay.com

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков около города Катания. Самый сильный достигал четырех баллов, передает РИА «Новости».

Эпицентр землетрясения залегал на глубине около двух километров. По данным вулканологов, на юго-восточном склоне вулкана образовалась трещина. Пепел засыпал улицы местных селений, приостановил работу международного аэропорта Фонтанаросса.

Напомним, Этна — самый высокий действующий вулкан Европы. В июне 2013 года его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.


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