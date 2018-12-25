На новогодних каникулах в Москве закроют станцию метро «Котельники». Ограничения необходимы для присоединения участка будущей Некрасовской (Кожуховской) линии метро к Таганско-Краснопресненской, пишет «
Три станции «фиолетовой» ветки метро закроют с 4 по 8 января: «Лермонтовский проспект», «Жулебина» и «Котельники». Станции возобновят свою работу в обычном режиме 9 января.
По маршрутам закрытых станций на линии пустят бесплатные автобусы.
Кроме того, со 2 по 5 нваря в Москве будут закрыты участки «синей» ветки метро от «Курской» до «Щелковской», а с 6 по 8 — от «Партизанской» до «Щелковской».
Отметим, что на станции «Котельники» автобусы маршрутов «Рязань — Москва» и «Москва — Рязань»