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16:58, 25 декабря 2018 417
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На новогодних каникулах в Москве закроют станцию метро «Котельники»

На новогодних каникулах в Москве закроют станцию метро «Котельники»

Фото: Ru.wikipedia.org

На новогодних каникулах в Москве закроют станцию метро «Котельники». Ограничения необходимы для присоединения участка будущей Некрасовской (Кожуховской) линии метро к Таганско-Краснопресненской, пишет «Российская газета».

Три станции «фиолетовой» ветки метро закроют с 4 по 8 января: «Лермонтовский проспект», «Жулебина» и «Котельники». Станции возобновят свою работу в обычном режиме 9 января.

По маршрутам закрытых станций на линии пустят бесплатные автобусы.

Кроме того, со 2 по 5 нваря в Москве будут закрыты участки «синей» ветки метро от «Курской» до «Щелковской», а с 6 по 8 — от «Партизанской» до «Щелковской».

Отметим, что на станции «Котельники» автобусы маршрутов «Рязань — Москва» и «Москва — Рязань» делают остановку по требованию.


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