Экспонаты рязанского музея ВДВ представят на выставке в Москве

Экспонаты рязанского музея истории ВДВ представят на выставке в Москве. Об этом сообщил
В Музее Победы на Поклонной горе 26 декабря откроется тематическая выставка «Военный профессионал. К 110-летию Маргелова».
Экспозицию посвятят боевому пути генерала армии Василия Маргелова, его становлению как военного профессионала. Выставка включит более 50 раритетов, в том числе военную форму, огнестрельное и холодное оружие, личные вещи и документы генерала армии, книги, газеты и памятные сувениры. Часть вещей передал внук прославленного командующего ВДВ Михаил Маргелов.
Отмечается, что большая часть реликвий из фондов Музея Победы будут представлены зрителям впервые.
Выставка будет работать до 15 января.