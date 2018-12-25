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11:24, 25 декабря 2018 112
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Алекановские пони. Под Рязанью вывели новую породу лошадей 1

Алекановские пони. Под Рязанью вывели новую породу лошадей

Под Рязанью в селе Алеканово вывели новую породу лошадей, так называемого «приокского пони». В гости к заводчику съездила журналист телекомпании «ТКР» Евгения Фролова. Сюжет показали в программе «Большие новости».

Создатель «приокского пони» Татьяна Ефимкина посвятила 25 лет возрождению понятия «русской крестьянской лошади» как кормилицы и друга. Рязанка рассказала, что в приокском пони гены арабского скакуна и шетлендского пони. Вывели 27 породу пони в мире для общения детей с животными, так как у приокского пони нет агрессии.

«Это большое теплое животное, хорошо настроенное. Что нужно аутисту? Он зажат весь, а пони очень любопытный и общительный, поэтому ребенок и раскрывается. Собака тоже общаться любит, но интуитивно ребенок чувствует, что это хищник», — рассказала Ефимкина, отметив, что прообразом пони стал Конек-Горбунок.

«Алекановские арабопони» пестрого окраса позже официально станут приокскими.

Кроме сюжета о новой породе лошадей, из эфира «Больших новостей» вы узнаете о непобедимом воеводе Ивана Грозного Дмитрии Хворостинине, служившем под Рязанью, и познакомитесь с обзором самых читаемых новостей за неделю по версии Рязанского городского сайта.

Смотрите сюжет об алекановских пони с 31 минуты


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