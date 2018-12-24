Во вторник восемь рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник, 25 декабря, на восьми рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил
С 9:30 до 16:00 воду отключат по адресам:
- улица 10-я Линия (частный сектор):
- улица 11-я Линия (частный сектор);
- улица 12-я Линия (частный сектор);
- улица Осипенко (от улицы 14-я Линия до улица 10-я Линия);
- улица Островского (от улицы Осипенко до улица Ленинского Комсомола);
- улица Островского, дома №№95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 97, 97 корпус 1, 99 корпус 1, 99.
С 10:15 до окончания ремонтных работ воду отключат по адресам:
- улица Космонавтов, дома №№7, 9, 9а, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №110), 11 (школа-интернат);
- улица Станкозаводская, дома №№17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.
С 10:45 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Полетаева, дома №№25 корпус 1, 28, 29, 29 корпус 1, 28 (детская поликлиника №5).