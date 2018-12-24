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14:17, 24 декабря 2018 2 422
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Во вторник восемь рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник восемь рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник, 25 декабря, на восьми рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 16:00 воду отключат по адресам:

  • улица 10-я Линия (частный сектор):
  • улица 11-я Линия (частный сектор);
  • улица 12-я Линия (частный сектор);
  • улица Осипенко (от улицы 14-я Линия до улица 10-я Линия);
  • улица Островского (от улицы Осипенко до улица Ленинского Комсомола);
  • улица Островского, дома №№95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 97, 97 корпус 1, 99 корпус 1, 99.

С 10:15 до окончания ремонтных работ воду отключат по адресам:

  • улица Космонавтов, дома №№7, 9, 9а, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №110), 11 (школа-интернат);
  • улица Станкозаводская, дома №№17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.

С 10:45 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Полетаева, дома №№25 корпус 1, 28, 29, 29 корпус 1, 28 (детская поликлиника №5).

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