Во вторник в Рязанской области ожидается до -7 градусов. Прогноз погоды

Днем во вторник, 25 декабря, ожидается до -7, -2 градусов. Об этом сообщила
Ночью синоптики пообещали до -10, -5 градусов. Ночью и днем будет небольшой снег, на дорогах гололедица.
Порывы ветра могут достигать до 10 метров в секунду.
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Днем во вторник, 25 декабря, ожидается до -7, -2 градусов. Об этом сообщила
Ночью синоптики пообещали до -10, -5 градусов. Ночью и днем будет небольшой снег, на дорогах гололедица.
Порывы ветра могут достигать до 10 метров в секунду.
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