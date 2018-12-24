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15:10, 24 декабря 2018 569
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Во вторник в Рязанской области ожидается до -7 градусов. Прогноз погоды

Во вторник в Рязанской области ожидается до -7 градусов. Прогноз погоды

Днем во вторник, 25 декабря, ожидается до -7, -2 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью синоптики пообещали до -10, -5 градусов. Ночью и днем будет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Порывы ветра могут достигать до 10 метров в секунду.


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Спартакиада ГК «Автоимпорт». Большинство работников холдинга активно участвуют в соревнованиях по 15 видам спорта

Впереди еще соревнования по восьми видам спорта, среди которых дартс, шашки и шахматы, лыжные гонки.

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