В рязанском агроуниверситете прошло заседание Совета ректоров вузов региона

В четверг, 20 декабря, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошло заседание Совета ректоров вузов региона.
Участниками встречи стали ректоры РГАТУ, РГУ имени Есенина, РГРТУ и политехнического университета. Они рассмотрели результаты прошедшего в 2018 году Московского международного рейтинга университетов «Три миссии университета».
Результаты мониторинга представили на международной конференции «Третья миссия университета», которая проходила в МГУ имени Ломоносова. В ней участвовали более 260 делегатов из 23 стран, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Индонезию, Индию, Испанию, Италию, Польшу, Россию, США.
Рязанский регион от Совета ректоров на конференции представлял ректор агротехнологического университета Николай Бышов.
Академический рейтинг «Три миссии университета» оценивает три классические ключевые миссии вузов: образовательную деятельность, научные исследования, взаимодействие университета и общества. Планируется, что в 2019 году в нем будут участвовать все университеты России.
На заседания Совета ректоры также обсудили вопросы взаимодействия вузов при подготовке кадров для экономики региона, основные направления сотрудничества в научной области и утвердили план работы на 2019 год.