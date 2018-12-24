В Рязани завершился ремонт дворов по городской программе комфортной городской среды. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщил начальник управления благоустройства Михаил Белькевич.
По его словам, на 13 объектов потратили 110 миллионов рублей.
Глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что весной депутаты проверят качество благоустройства и все недостатки подрядчики устранят по гарантии.
В следующем году на программу планируют потратить 150 миллионов.
По словам и.о. вице-мэра Игоря Ковалева, прием заявок начнется 20 января, но уже 98 домов выразили желание участвовать в программе.
Напомним, сроки благоуйстройства дворов
Ранее RZN.info составил