Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:37, 24 декабря 2018 2 413
 0    0

В Рязани задержали «закладчика» с крупной партией наркотиков

В Рязани задержали «закладчика» с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани задержали 26-летнего мужчину, который распространял наркотики через «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что молодой человек стал курьером-закладчиком одного из нелегальных специализированных интернет-магазинов. Также сотрудники узнали, что он арендовал квартиру для хранения запрещенных веществ.

Оперативники задержали злоумышленника в районе Южного промышленного узла, куда «закладчик» приехал для размещения товара в тайники. При личном досмотре у него изъяли 25 свертков с синтетическими наркотиками двух видов общей массой 35 граммов.

Кроме того, в квартире рязанца обнаружили 75 свертков с аналогичными веществами массой 155 граммов, а также гашиш и марихуану. Общая масса наркотиков составила 198 граммов.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и ч.4 ст. 228.1.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:44, 24 декабря 2018
В Ряжске тягач столкнулся с «Грантой», пострадала женщина
17:36, 24 декабря 2018
В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам
16:58, 24 декабря 2018
Под Хабаровском трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги, пройдя три километра по морозу
16:47, 24 декабря 2018
Четверых рязанцев задержали за повторное пьяное вождение
16:10, 24 декабря 2018
На 80 году жизни скончался бывший гендиректор Рязанской областной типографии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 21 901
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 015
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 371
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 358
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 176
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум