В Рязани задержали «закладчика» с крупной партией наркотиков

В Рязани задержали 26-летнего мужчину, который распространял наркотики через «закладки». Об этом сообщила
Полицейские выяснили, что молодой человек стал курьером-закладчиком одного из нелегальных специализированных интернет-магазинов. Также сотрудники узнали, что он арендовал квартиру для хранения запрещенных веществ.
Оперативники задержали злоумышленника в районе Южного промышленного узла, куда «закладчик» приехал для размещения товара в тайники. При личном досмотре у него изъяли 25 свертков с синтетическими наркотиками двух видов общей массой 35 граммов.
Кроме того, в квартире рязанца обнаружили 75 свертков с аналогичными веществами массой 155 граммов, а также гашиш и марихуану. Общая масса наркотиков составила 198 граммов.
В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и ч.4 ст. 228.1.