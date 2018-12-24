В Рязани хотят отремонтировать Центральный рынок. Об этом сообщила мэрия на
По информации администрации, вопросы по реконструкции территории рынка, которая находится на улице Маяковского, уже обсудили с собственником (ООО «Сфера», ООО «Бастион», ООО «Ямской тракт»).
На данном участке планируют убрать устаревшие контейнеры и лотки.
«В настоящее время разработан эскизный проект развития данной территории, планируется разработка рабочего проекта. С администрацией рынка организовано постоянное взаимодействие по обозначенному вопросу», — отметили в сообщении.