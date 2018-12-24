В Пронском районе пропавший мальчик ночевал у соседей, пока его искала полиция

В селе Октябрьское Пронского района в ночь на 22 декабря пропал десятилетний мальчик. Об этом сообщило издательство «
По данным источника, ребенка пыталась найти мачеха, однако не справившись, она вызвала полицию.
Пропавшего нашел глава сельского поселения Сергей Серегин. Выяснилось, что школьник заночевал у соседей, которые не видели, что он остался дома.
«Сам он не захотел рассказать, где провел ночь, но было ясно по следам, из какого дома он вышел. Кстати, у этих соседей его тоже искали, поэтому жильцы были в курсе событий», — отметили в сообщении.
Утром в понедельник, 24 декабря, комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних выехали на место, чтобы пообщаться с семьей и ребенком и прояснить ситуацию.