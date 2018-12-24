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13:55, 24 декабря 2018 2 273
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В Пронском районе пропавший мальчик ночевал у соседей, пока его искала полиция

В Пронском районе пропавший мальчик ночевал у соседей, пока его искала полиция

Фото: Pixabay.com

В селе Октябрьское Пронского района в ночь на 22 декабря пропал десятилетний мальчик. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По данным источника, ребенка пыталась найти мачеха, однако не справившись, она вызвала полицию.

Пропавшего нашел глава сельского поселения Сергей Серегин. Выяснилось, что школьник заночевал у соседей, которые не видели, что он остался дома.

«Сам он не захотел рассказать, где провел ночь, но было ясно по следам, из какого дома он вышел. Кстати, у этих соседей его тоже искали, поэтому жильцы были в курсе событий», — отметили в сообщении.

Утром в понедельник, 24 декабря, комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних выехали на место, чтобы пообщаться с семьей и ребенком и прояснить ситуацию.


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