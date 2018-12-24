В Петербурге предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей

В Санкт-Петербурге предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей. С инициативой выступили депутаты «Единой России» в Законодательном собрании города Александр Тетердинко и Павел Зеленков, передает «
Авторы отмечают, что профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников следкома «отличается высокой загруженностью».
«Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — отметил Тетердинко.