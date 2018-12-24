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20:51, 24 декабря 2018 203
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В Петербурге предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей

В Петербурге предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей. С инициативой выступили депутаты «Единой России» в Законодательном собрании города Александр Тетердинко и Павел Зеленков, передает «Интерфакс».

Авторы отмечают, что профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников следкома «отличается высокой загруженностью».

«Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — отметил Тетердинко.


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