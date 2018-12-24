В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

В Москве насмерть замерз известный ученый и российский математик Эдуард Дубов. Об этом сообщила «
По предварительной информации, деятеля науки нашли на улице без сознания. Врачи не смогли его спасти.
Справка
Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Он был выдающимся ученым, являлся членом Московского математического общества. При этом он внес вклад в создание рейтинговой системы. Дубов разработал систему жеребьевки крупных open-турниров. Также часто публиковал в шахматных журналах статьи на тему подсчета рейтингов.