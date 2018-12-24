Рязанская почта рассказала о графике работы в новогодние праздники

Рязанская почта рассказала о режиме работы в новогодние праздники.
В субботу, 29 декабря, отделения по всей области будут работать по графику понедельника с сокращением на час, 30 декабря — по установленному графику, а 31 декабря — по графику субботы.
Рязанский почтамт (улица Почтовая, 49) будет открыт с 9:00 до 18:00.
1, 2 и 7 января — выходные для отделений по всей стране, в эти дни не будут доставлять письма, посылки и корреспонденцию.
3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
6 января рязанский почтамт будет обслуживать клиентов с 8:00 до 21:00.