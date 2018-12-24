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9:57, 24 декабря 2018 684
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Россиянам рассказали, как избежать похмелья в новогодние праздники

Россиянам рассказали, как избежать похмелья в новогодние праздники

Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья в новогодние праздники. Об этом передает РИА «Новости».

По словам специалиста, до праздничного застолья не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Шастина рекомендовала хорошо поесть за три-четыре часа до застолья.

Она также отметила, что во время застолья не стоит ограничиваться закусками, а нужно плотно есть новогодние блюда.

Врач посоветовала не мешать напитки, поскольку это вызывает самое сильное опьянение. Она рекомендовала выбрать один напиток на вечер.

«Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках», — отметила Шастина.

Она рассказала, что в напитки можно добавлять лед, а сухие вина разбавлять водой. Крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, добавила врач.

Шастина рассказала, что перед приемом алкоголя не стоит есть жирное или масло, так как это грозит «резким переходом в состояние „нестояния“».

«Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой», — заметила Шастина.

Специалист добавила, что прогулка на холоде может привести к ухудшению состояния.

«Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления и понадобилась помощь медиков», — сказала врач.


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Россиянам рассказали, как избежать похмелья в новогодние праздники
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