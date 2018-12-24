Подготовка к Новому году и рязанцы на ТВ. Итоги выходных, 22-23 декабря

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Завершились предпоследние выходные декабря. Пришло время вспомнить их главные события.
В городе продолжают готовиться к Новому году. Так, Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансом. В Рязани также прошла межнациональная «Елка дружбы».
Рязанцев вновь можно было увидеть на ТВ. Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на чемпионате России. Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление рязанки. Рязанец Игорь Котов выступил в финале «Танцы на ТНТ» с номером на каблуках
Не обошлось без происшествий. В центре Касимова загорелся двухэтажный дом. Его тушили девять пожарных. На пожаре в Сараевском районе спасли двух человек.
В субботу, 22 ноября, в 18:15 в Спасском районе, недалеко от поворота на Половское, столкнулись грузовики «МАЗ» и Renault. Позже появилось видео.
В этот же день около Дядькова столкнулись «семерка» и Chevrolet. По предварительной информации, в аварии пострадала женщина.
У «НИТИ» произошла массовая авария. Главный тренер ФК «Рязань» рассказал о футболисте, напавшем на женщину. Четверо из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь оказались на улице. Цыган из Рязани обокрал дачу в Тульской области. Стало известно, что за 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов.