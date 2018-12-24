Под Хабаровском трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги, пройдя три километра по морозу. Об этом пишет местное издание
Случай произошел 20 декабря. Мальчик поехал кататься на снегоходе вместе с отцом. Он попал в промоину и утонул вместе с техникой в реке Гур.
По данным издания, ребенок выпал со снегохода или отец успел его высадить.
Малыш самостоятельно выбрался на лесовозную дорогу, которая находится далеко от берега.
Затем ребенок пошел в сторону тайги. Вечером его увидел один из местных жителей, который возвращался из леса в полной темноте.
Мальчик рассказал, что отец утонул. Сейчас идет поиск погибшего мужчины.