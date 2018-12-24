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16:58, 24 декабря 2018 721
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Под Хабаровском трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги, пройдя три километра по морозу

Под Хабаровском трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги, пройдя три километра по морозу

Под Хабаровском трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги, пройдя три километра по морозу. Об этом пишет местное издание DVHAB.RU.

Случай произошел 20 декабря. Мальчик поехал кататься на снегоходе вместе с отцом. Он попал в промоину и утонул вместе с техникой в реке Гур.

По данным издания, ребенок выпал со снегохода или отец успел его высадить.

Малыш самостоятельно выбрался на лесовозную дорогу, которая находится далеко от берега.

Затем ребенок пошел в сторону тайги. Вечером его увидел один из местных жителей, который возвращался из леса в полной темноте.

Мальчик рассказал, что отец утонул. Сейчас идет поиск погибшего мужчины.


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