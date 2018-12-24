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14:30, 24 декабря 2018 939
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Минприроды сообщило, что помет на рязанском полигоне продолжает тлеть

Минприроды сообщило, что помет на рязанском полигоне продолжает тлеть

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Помет в Московском районе продолжает тлеть. Об этом сообщило минприроды Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

По данным источника, тление птичьего помета происходит на глубине более полутора метров.

«В данной ситуации, аналогичной с процессом тления торфа, погодные условия не влияют на процесс тления на глубине», — отметили в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что управление Росприроднадзора провело расследование, возбужденное по факту порчи земель. Материалы дела направили в военную прокуратуру.

Напомним, в августе 2018 года из-за тлеющего птичьего помета рязанцы дышали гарью. В ГУ МЧС по Рязанской области сообщали, что у бывшей птицефабрики тлеет куриный помет.


© RZN.info

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