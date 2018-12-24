Минприроды сообщило, что помет на рязанском полигоне продолжает тлеть

Помет в Московском районе продолжает тлеть. Об этом сообщило минприроды Рязанской области на
По данным источника, тление птичьего помета происходит на глубине более полутора метров.
«В данной ситуации, аналогичной с процессом тления торфа, погодные условия не влияют на процесс тления на глубине», — отметили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что управление Росприроднадзора провело расследование, возбужденное по факту порчи земель. Материалы дела направили в военную прокуратуру.
Напомним, в августе 2018 года из-за тлеющего птичьего помета