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17:33, 24 декабря 2018 196
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Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем рязанских профсоюзов и работодателями

Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем рязанских профсоюзов и работодателями

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Губернатор Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве 2019-2021 годы с областным союзом организаций профсоюзов и рязанскими работодателями. Подписание трехстороннего документа состоялось в понедельник, 24 декабря.

По мнению губернатора, партнерство позволит «закрепить намерения активно работать над повышением уровня жизни и созданием условий для эффективного экономического развития региона».

«Это важнейший фактор экономического роста, без которого сложно создавать высокотехнологичные рабочие места, а также обеспечить наши предприятия квалифицированными специалистами, а людей достойным заработком, решать вопросы о социальной стабильности в регионе», — подчеркнул Любимов.

Документ предусматривает принятие мер для роста средней зарплаты в Рязанской области, обеспечения ее своевременной выплаты, мероприятия по улучшению условий и охране труда. По словам главы региона, в соглашении уделено внимание взаимодействию в вопросах социальной защиты рязанцев, соблюдению прав работников, профессиональной самореализации молодежи.

В соглашение включили новые договоренности, касающиеся вопросов занятости пожилых рязанцев и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждый человек должен чувствовать себя защищенным в плане социальных гарантий, в том числе, чтобы у него были безопасные условия труда, на высшем уровне охрана труда, чтобы за свою работу он получал достойную, справедливую оплату. Я думаю, весь этот комплекс задач мы сможем совместно с нашими социальными партнерами реализовать в ближайшие три года», — отметила председатель рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

Напомним, в декабре в Рязани открылся новый многофункциональный центр занятости населения.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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