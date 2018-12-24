Консультант рязанского магазина украл у клиента телефон

Консультант рязанского магазина электроники украл у клиента телефон. Молодой человек устроился на работу недавно и был в статусе стажера, сообщила
Как оказалось, 56-летнему пострадавшему нужно было скачать и сохранить данные своего телефона. Сотрудник магазина объяснил ему, что для этого процесса требуется время, и попросил оставить смартфон.
Когда мужчина вернулся за мобильным, злоумышленник исчез с его телефоном и больше на работу не вышел.
Изучив записи с камер и опросив свидетелей, полицейские установили, что к краже причастен 23-летний рязанец, который успел продать чужой сотовый по запчастям.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.