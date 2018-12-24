Из горящей десятиэтажки на Михайловском шоссе эвакуировали двадцать человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщила
Пожар произошел 19 декабря,
Огонь тушили пять расчетов, во время происшествия
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Из горящей десятиэтажки на Михайловском шоссе эвакуировали двадцать человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщила
Пожар произошел 19 декабря,
Огонь тушили пять расчетов, во время происшествия
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