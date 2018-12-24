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12:29, 24 декабря 2018 1 870
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Две женщины и подросток пострадали при столкновении «Лады» и фуры в Михайловском районе

Две женщины и подросток пострадали при столкновении «Лады» и фуры в Михайловском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В субботу, 22 декабря, в Михайловском районе столкнулись Lada Granta и фура Volvo. Авария произошла в 10:00 на 189 километре дороги Р-22 «Каспий», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27-летний житель Орловской области ехал на «Гранте» из Москвы. По предварительной информации, он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в тягач под управлением 46-летнего водителя.

В результате травмы получили пассажиры легковушки: две женщины 58-и и 38-и лет, а также 17-летний подросток. Всех постадавших доставили в больницу.


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