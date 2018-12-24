Больше трехсот детей приехали на губернаторскую елку в Рязани. Фото

В понедельник, 24 декабря, в Рязанском областном театре кукол прошла вторая в этом году губернаторская елка.
В торжестве поучаствовали более трехсот детей, приехавших с родителями из разных районов области.
Зрители встретили Деда Мороза и Снегурочку в фойе театра, поиграли с ними и другими новогодними персонажами, а также провели хороводы.
От лица правительства всех присутствующих поздравила министр образования региона Ольга Щетинкина и директор театра кукол Константин Кириллов. Они отметили, что в Рязани запланировано еще четыре елки, которые пройдут в МКЦ, музтеатре, Дворце молодежи и во Дворце детского творчества. Их посетят более двух тысяч рязанцев.
После хоровода вокруг елки рязанцы посмотрели кукольное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.