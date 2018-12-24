«Алло, это Дед Мороз!» В Рязани запустили электронный сервис поздравлений с Новым годом

В понедельник, 24 декабря, Рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» запустило
Каждый желающий может оставить здесь свою заявку, а под Новый год ему позвонит волшебник, которому можно будет рассказать о своей мечте.
«Наш сервис поможет каждому рязанцу всего за пару минут сделать приятное тем, кто им дорог. 31 декабря всем рязанцам, оставившим свои заявки, позвонит настоящий Дед Мороз и поздравит с наступающим Новым годом. Простой, креативный и приятный подарок», — прокомментировал руководитель отделения Артем Никитин.