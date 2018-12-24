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17:50, 24 декабря 2018 2 108
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«Алло, это Дед Мороз!» В Рязани запустили электронный сервис поздравлений с Новым годом

«Алло, это Дед Мороз!» В Рязани запустили электронный сервис поздравлений с Новым годом

В понедельник, 24 декабря, Рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» запустило сайт с новогодним поздравлением от Деда Мороза.

Каждый желающий может оставить здесь свою заявку, а под Новый год ему позвонит волшебник, которому можно будет рассказать о своей мечте.

«Наш сервис поможет каждому рязанцу всего за пару минут сделать приятное тем, кто им дорог. 31 декабря всем рязанцам, оставившим свои заявки, позвонит настоящий Дед Мороз и поздравит с наступающим Новым годом. Простой, креативный и приятный подарок», — прокомментировал руководитель отделения Артем Никитин.


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