69-летнего жителя Рязанской области осудили за хранение марихуаны и пяти банок пороха

69-летнего жителя Старожиловского района осудили за хранение марихуаны и пороха, сообщил
Выяснилось, что в 90-х годах мужчина приобрел дом в республике Узбекистан, где в последующем обнаружил сумку с пятью банками пороха.
В 2001 году он переехал в Рязанскую область, куда перевез взрывчатое вещество. В сентябре этого года полицейские нашли в сарае нарушителя 1268 грамм пороха.
Кроме этого, тремя днями ранее подсудимый на заброшенной ферме нарвал дикорастущую коноплю, после чего отнес домой, где высушил ее и измельчил. Оперативники также обнаружили наркотики дома. Всего у мужчины изъяли 81,3 грамма каннабиса.
Суд назначил пенсионеру штраф в размере 12 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.