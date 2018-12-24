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12:00, 24 декабря 2018 174
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69-летнего жителя Рязанской области осудили за хранение марихуаны и пяти банок пороха

69-летнего жителя Рязанской области осудили за хранение марихуаны и пяти банок пороха

Фото: Pixabay.com

69-летнего жителя Старожиловского района осудили за хранение марихуаны и пороха, сообщил сайт областной прокуратуры.

Выяснилось, что в 90-х годах мужчина приобрел дом в республике Узбекистан, где в последующем обнаружил сумку с пятью банками пороха.

В 2001 году он переехал в Рязанскую область, куда перевез взрывчатое вещество. В сентябре этого года полицейские нашли в сарае нарушителя 1268 грамм пороха.

Кроме этого, тремя днями ранее подсудимый на заброшенной ферме нарвал дикорастущую коноплю, после чего отнес домой, где высушил ее и измельчил. Оперативники также обнаружили наркотики дома. Всего у мужчины изъяли 81,3 грамма каннабиса.

Суд назначил пенсионеру штраф в размере 12 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.


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