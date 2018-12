В Дубае установили крупнейший в мире новогодний шар. Он весит больше тонны, передает ТАСС .

Игрушка достигает почти 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину. Команда из 15 человек собирала ее две ночи. Еще одна потребовалась на то, чтобы закрепить конструкцию в над потолком торгового центра. Известно, что ее снимут только в конце января.

Гигантская елочная игрушка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

We just broke our 5th @GWR today for "Largest Festive Ornament" in the world! Head out to Star Atrium and capture a historic photo of yourself next to them #TDMFestive pic.twitter.com/jemQkquMPF