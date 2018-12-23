В Брянской области накажут чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворителей, передает РИА «
В марте из брянского города Клинцы в турецкий Демре фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова отправил на отдых 50 детей. Поездку приурочили к присвоению улицы имени дипломата, который родился в Клинцах.
Как выяснилось, в делегации были дети работников администрации брянского города.
Губернатор Александр Богомаз назвал поведение чиновников «недопустимым с моральной точки зрения».
«Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации», — приводит его слова пресс-служба.
Глава региона поручил наказать всех «виновных и причастных к этой истории».
Напомним, ранее замглавы администрации Клинцов на вопрос журналистов, почему вместо обычных детей в поездку отправились дети чиновников,