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16:45, 23 декабря 2018 567
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В Брянской области накажут чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворителей

В Брянской области накажут чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворителей

В Брянской области накажут чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворителей, передает РИА «Новости».

В марте из брянского города Клинцы в турецкий Демре фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова отправил на отдых 50 детей. Поездку приурочили к присвоению улицы имени дипломата, который родился в Клинцах.

Как выяснилось, в делегации были дети работников администрации брянского города.

Губернатор Александр Богомаз назвал поведение чиновников «недопустимым с моральной точки зрения».

«Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации», — приводит его слова пресс-служба.

Глава региона поручил наказать всех «виновных и причастных к этой истории».

Напомним, ранее замглавы администрации Клинцов на вопрос журналистов, почему вместо обычных детей в поездку отправились дети чиновников, ответила: «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?».


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