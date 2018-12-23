Рязанец выступил в финале «Танцев на ТНТ» на каблуках. Видео

Рязанец Игорь Котов выступил в финале «Танцы на ТНТ» с номером на каблуках. Выпуск с его участием вышел на экран в субботу, 22 декабря.
В 21-м выпуске пятого сезона определили победителя, который получил звание лучшего танцора России и три миллиона рублей. Им стал Алексей Летучий.
Хореографы сделали сюрприз зрителям: в финале вместо традиционного показа лучших номеров сезона фанаты увидели новые постановки любимых участников.
Напомним, на кастинге Котов поразил жюри номером на
Выступление с участием рязанца можно посмотреть с 44 минуты