«Невозможно дышать». Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки на чемпионате России

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России в Саранске.
«Даже невозможно дышать, как она катается. Я не понимаю, почему многие говорят, что девочки не должны кататься среди взрослых? Если они лучше взрослых, что же теперь делать», — отметила Тарасова.
В эфире «Первого канала» она сказала, что Трусова — уникальный ребенок, без страха.
«Технично все прыгает, за падение сняли баллы. Это дурацкие, извините, правила. Ее правильно учат — в дорожке делает и длинные шаги, и короткие, очень короткие, и повороты», — заявила тренер.
По ее словам, у девочки расширенная база, которая «будет держать ее всю жизнь».
«Рязанская красавица тренируется с утра до ночи», — подытожила она.
Напомним, фигуристка