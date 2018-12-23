Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:50, 23 декабря 2018 1 290
 0    0

«Невозможно дышать». Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки на чемпионате России

«Невозможно дышать». Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки на чемпионате России

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России в Саранске.

«Даже невозможно дышать, как она катается. Я не понимаю, почему многие говорят, что девочки не должны кататься среди взрослых? Если они лучше взрослых, что же теперь делать», — отметила Тарасова.

В эфире «Первого канала» она сказала, что Трусова — уникальный ребенок, без страха.

«Технично все прыгает, за падение сняли баллы. Это дурацкие, извините, правила. Ее правильно учат — в дорожке делает и длинные шаги, и короткие, очень короткие, и повороты», — заявила тренер.

По ее словам, у девочки расширенная база, которая «будет держать ее всю жизнь».

«Рязанская красавица тренируется с утра до ночи», — подытожила она.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на чемпионате России. 14-летняя Трусова вышла на лед с произвольной программой последней и набрала 229,71 балл, уступив Анне Щербаковой 0,07 балла. В короткой программе чемпионата России она также завоевала серебро.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Зимние»
10:50, 23 декабря 2018
«Невозможно дышать». Тарасова прокомментировала выступление рязанской фигуристки на чемпионате России
21:29, 22 декабря 2018
Рязанская фигуристка завоевала серебро на чемпионате России
17:18, 21 декабря 2018
Рязанская фигуристка Трусова стала второй в короткой программе на чемпионате России. Видео
15:28, 21 декабря 2018
Рязанская фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России
14:01, 9 декабря 2018
Опубликовано выступление рязанской фигуристки в финале юниорского Гран-при в Ванкувере
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:00, 9 декабря 2018 25 842
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
18:29, 15 декабря 2018 21 729
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 20 807
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 202
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 227
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум