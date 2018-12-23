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9:19, 23 декабря 2018 423
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Эксперты рассказали, как правильно выбрать сладкие подарки для детей на Новый год

Эксперты рассказали, как правильно выбрать сладкие подарки для детей на Новый год

Фото: Pixabay.com

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки. Рекомендации опубликовали на сайте организации.

По мнению специалистов, первым делом нужно определиться с местом покупки подарка. Лучше обратить внимание на крупные торговые сети, так как в большей части в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии — срок выработки и хранения у них почти одинаков.

На этикетке конфет должны быть пометки о наименовании и юридическом адресе фасовщика, дата фасовки, срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей.

«Выберите набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки — тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими», — отметилп директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис. Последний может повредить пломбы ребенка, а высокое содержание сахара в карамели может привести к кариесу.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

«Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола», — говорится в сообщении ведомства.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Эти ингредиенты запрещены к использованию в кондитерской продукции для детей.

Обратите внимание на наличие в составе соевых компонентов. Соевый лецитин может спровоцировать аллергию в случае, если у ребенка есть соответствующая непереносимость.

По словам кондитера, настоящий шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко.

«Есть одно правило: чем меньше ингредиентов, тем лучше», — отметил эксперт.


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