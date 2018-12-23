Эксперты рассказали, как правильно выбрать сладкие подарки для детей на Новый год

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки. Рекомендации опубликовали на сайте организации.

По мнению специалистов, первым делом нужно определиться с местом покупки подарка. Лучше обратить внимание на крупные торговые сети, так как в большей части в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии — срок выработки и хранения у них почти одинаков.

На этикетке конфет должны быть пометки о наименовании и юридическом адресе фасовщика, дата фасовки, срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей.

«Выберите набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки — тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими», — отметилп директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис. Последний может повредить пломбы ребенка, а высокое содержание сахара в карамели может привести к кариесу.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

«Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола», — говорится в сообщении ведомства.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Эти ингредиенты запрещены к использованию в кондитерской продукции для детей.

Обратите внимание на наличие в составе соевых компонентов. Соевый лецитин может спровоцировать аллергию в случае, если у ребенка есть соответствующая непереносимость.

По словам кондитера, настоящий шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко.

«Есть одно правило: чем меньше ингредиентов, тем лучше», — отметил эксперт.