За год рязанские волонтеры помогли более 20 тысячам человек. Об этом сообщил
В четверг, 20 декабря, в библиотеке имени Горького прошла церемония подведения итогов добровольческой деятельности «Корабль доброй воли».
Отмечается, что традиционное мероприятие проходит в Рязани с 2014 года. В его рамках прошло вручение личных книжек волонтера, награждение лучших учреждений, развивающих добровольчество, педагогов, курирующих волонтерские отряды в образовательных учреждениях, волонтеров, родителей и партнеров движения.
В Рязани действует 72 волонтерских отряда, которые в 2018 году провели более 225 добровольческих проектов, акций и мероприятий.
На сегодняшний день в Рязани зарегистрировано 4 690 добровольцев, более 20 тысяч человек получили от них помощь. За год в Рязанской области выдали более 900 личных книжек волонтера.
Администрация города объявила благодарность коллективам школ №58 и №65, центру детского творчества «Феникс» и Рязанскому городскому волонтерскому центру. Кроме того, на мероприятии наградили шесть педагогов и 20 лучших волонтеров по итогам работы в 2018 году.