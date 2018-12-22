За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов

Доля внутреннего медицинского туризма за 2018 год в России выросла на 11% и достигла девяти миллионов человек. К этому привело желание россиян сэкономить на медицинских услугах, передает «
На первом месте по популярности — стоматологический туризм. Россияне едут в Воронеж, Рязань, Владимир и Калининград, чтобы сэкономить до 40% на пломбах, протезировании и ортодонтии по сравнению со стоимостью аналогичного лечения в Москве.
Лечить онкологию туристы едут в Москву и Новосибирск, а заболевания сердца — в Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.
Напомним, чаще всего в Рязань