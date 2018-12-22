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13:26, 22 декабря 2018 539
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Под Рязанью столкнулись «семерка» и «Шевроле», есть пострадавший

Под Рязанью столкнулись «семерка» и «Шевроле», есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Около Дядькова столкнулись «семерка» и Chevrolet. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло в субботу, 22 декабря, около 11:50.

По предварительной информации, в аварии пострадала женщина.

На место происшествия выезжали три человека на одной пожарной машине.


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