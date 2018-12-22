Под Рязанью столкнулись «семерка» и «Шевроле», есть пострадавший

Около Дядькова столкнулись «семерка» и Chevrolet. Об этом сообщила
ДТП произошло в субботу, 22 декабря, около 11:50.
По предварительной информации, в аварии пострадала женщина.
На место происшествия выезжали три человека на одной пожарной машине.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Около Дядькова столкнулись «семерка» и Chevrolet. Об этом сообщила
ДТП произошло в субботу, 22 декабря, около 11:50.
По предварительной информации, в аварии пострадала женщина.
На место происшествия выезжали три человека на одной пожарной машине.
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