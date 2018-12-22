В белом плену. Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета

Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на YouTube.
В ролике показан Рязанский кремль и его окрестности.
Отметим, что синоптики пообещали, что снегопады в регионе продолжатся.
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Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на YouTube.
В ролике показан Рязанский кремль и его окрестности.
Отметим, что синоптики пообещали, что снегопады в регионе продолжатся.
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