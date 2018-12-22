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10:17, 22 декабря 2018 1 413
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В белом плену. Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета

В белом плену. Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета

Зимнюю Рязань сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на YouTube.

В ролике показан Рязанский кремль и его окрестности.

Отметим, что синоптики пообещали, что снегопады в регионе продолжатся.


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