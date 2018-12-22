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8:59, 22 декабря 2018 302
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Около 30 машин выехали на уборку снега с трассы М-5 в Рязанской области

Около 30 машин выехали на уборку снега с трассы М-5 в Рязанской области

Для борьбы со снегопадом на федеральной трассе М-5 в Рязанской области выехали 28 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба «Поволжуправтодора».

По информации синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается сильный снег, снежные заносы и гололедица на дорогах.

В организации попросили автомобилистов не создавать препятствий для работы дорожной техники.

При возникновении чрезвычайной ситуации можно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04.


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