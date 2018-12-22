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11:37, 22 декабря 2018 1 147
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Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В Минсельхозе рассказали, что набор продуктов для новогоднего стола обойдется семье из четырех человек в 6253 рубля, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Об этом передает ТАСС.

Для оценки испольщовали данные Росстата, а также объемы спроса и предложения на такие популярные продукты, как сыр, колбаса, мясо, овощи, фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, сладкое.

В Минсельхозе отметили, что цена на «сельдь под шубой» практически не изменились, а продукты для салата оливье на всю семью подорожали на 17 рублей, то есть примерно на 6%.

Напомним, новогодний стол в Рязанской области за год подорожал на 278 рублей.


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