Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В Минсельхозе рассказали, что набор продуктов для новогоднего стола обойдется семье из четырех человек в 6253 рубля, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Об этом передает
Для оценки испольщовали данные Росстата, а также объемы спроса и предложения на такие популярные продукты, как сыр, колбаса, мясо, овощи, фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, сладкое.
В Минсельхозе отметили, что цена на «сельдь под шубой» практически не изменились, а продукты для салата оливье на всю семью подорожали на 17 рублей, то есть примерно на 6%.
Напомним, новогодний стол в Рязанской области за год