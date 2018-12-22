Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем энергетика. Об этом сообщил
Губернатор отметил, что в области большое внимание уделяется большое внимание повышению качества работы предприятий энергетики, модернизации оборудования, внедрению современных энергосберегающих и цифровых технологий.
Любимов выразил уверенность, что профессиональные качества рязанских энергетиков помогают «успешно выполнить задачи по развитию области».
«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе», — заключил губернатор.