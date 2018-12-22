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15:02, 22 декабря 2018 3 253
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Любимов поздравил рязанцев с Днем энергетика

Любимов поздравил рязанцев с Днем энергетика

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем энергетика. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что в области большое внимание уделяется большое внимание повышению качества работы предприятий энергетики, модернизации оборудования, внедрению современных энергосберегающих и цифровых технологий.

Любимов выразил уверенность, что профессиональные качества рязанских энергетиков помогают «успешно выполнить задачи по развитию области».

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе», — заключил губернатор.


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