Главный тренер ФК «Рязань» рассказал о футболисте, напавшем на женщину

Главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян рассказал о футболисте Дмитрии Митине, который вместе с Артемом Надеевым напали на женщину в ночь на 18 декабря. Об этом пишет «
«Дима Митин был у нас в команде, а Надеев — нет. Только по молодежке привлекался, сейчас где-то в чемпионате города играет — не знаю. Дима был у нас, но расторгли контракт с ним», — рассказал Гарник Авалян.
Он отметил, что Митин был «хорошим парнем», ни разу не пропускал тренировок. «Парень деревенский, тихий, спокойный. Семья хорошая, родители — рабочие. Дима из Спасска — из области. Он нормальный, тихий парень», — охарактеризовал его тренер.
«Тот поступок, который он совершил, — это подло! Тем более с женщиной — они поступили по-скотски», — отметил Авалян.
Напомним, во вторник, 18 декабря, 21-летний рязанец и его 19-летнего приятель избили 41-летнюю женщину и отобрали у нее деньги и телефон. Происшествие
Митина
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