Электрочайник и шуруповерт. Цыган из Рязани обокрал дачу в Тульской области

Цыган из Рязани обокрал дачу в Тульской области. Об этом сообщил
В полицию обратилась 55-летняя жительница Новомосковска, которая сообщила, что из ее дачного дома в поселку Шахта-55 украли электрочайник, приставку спутникового телевидения и шуруповерт. Ущеб составил около трех тысяч рублей.
Полицейские установили личности злоумышленников, совершивших кражу: им были 22-летний цыган из Узловского района и 24-летний цыган, проживающий в Рязанской области. Оба нигде не работают и ранее уже были судимы за кражи.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчин арестовали.