Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансем. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вкотакте».
Ролик, на котором сказочный персонаж станцевал нижний брейк в Лесопарке, опубликовали в сети в субботу, 22 декабря.
Видео Ольги Пименовой
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Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансем. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вкотакте».
Ролик, на котором сказочный персонаж станцевал нижний брейк в Лесопарке, опубликовали в сети в субботу, 22 декабря.
Видео Ольги Пименовой
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