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21:45, 22 декабря 2018 556
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Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансем. Видео 1

Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансем. Видео

Дед Мороз развлек рязанцев брейк-дансем. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вкотакте».

Ролик, на котором сказочный персонаж станцевал нижний брейк в Лесопарке, опубликовали в сети в субботу, 22 декабря.

Видео Ольги Пименовой


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